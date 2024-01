Calciomercato – Napoli e Genoa in cerca dell’accordo per Ostigard

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio Napoli e Genoa sarebbero alla ricerca di un accordo per il trasferimento di Leo Ostigard.

Il difensore del Napoli Leo Ostigard potrebbe salutare il club azzurro per andare al Genoa. Il giornalista Gianluca Di Marzio si è soffermato sulle intenzioni di mercato del club rossoblù.

Ecco quanto su legge sul sito ufficiale del giornalista:

“Il Genoa lavora per migliorare la rosa da mettere a disposizione di Alberto Gilardino. I rossoblù stanno trattando Leo Ostigard al Napoli e lavorano anche per migliorare l’attacco. Dopo aver salutato Radu Dragusin passato al Tottenham, il Genoa continua a lavorare per migliorare la difesa. Oltre al prestito di Djed Spence, i rossoblù hanno chiesto anche Leo Ostigard al Napoli. Il difensore norvegese, già con un passato al Genoa, era entrato nei discorsi nella trattativa tra rossoblù e Napoli per il difensore rumeno. Non solo difesa: Alberto Gilardino aspetta anche un attaccante. Il Genoa sta lavorando per soddisfare l’allenatore rossoblù. I profili seguiti sono quelli di Pietro Pellegri, Mbaye Niang ed Eldor Shomurodov. I tre hanno già indossato la maglia rossoblù. L’uzbeko è ora in prestito al Cagliari, mentre sull’ex attaccante di Milan e Nizza c’è anche l’interesse dell’Hellas Verona.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tony Manna, dal Vesuvio alla Curva B

Non solo Napoli: un altro club di Serie A su Ngonge

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, le prime parole sul caso Pandoro