Napoli, secondo giorno di allenamento a Riyadh: il report

Il Napoli si è allenato a Riyadh per il secondo giorno di fila in attesa della sfida di Supercoppa contro la Fiorentina.

Il Napoli è partito per Riyadh per prendere parte alla sfida di Supercoppa contro la Fiorentina. Nella giornata di oggi il club si è allenato per il secondo giorno e la Società ha riportato quanto effettuato in campo.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

“Secondo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh. Gli azzurri preparano la semifinale della EA Sports FC Supercup contro la Fiorentina in programma allo “Al-Awwal Park Stadium” giovedì alle ore 20 italiane (22 locali). La squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in un lavoro di rapidità seguito da seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto 8 contro 8. Cajuste ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte lavoro personalizzato. Terapie per Demme.”

