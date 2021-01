Napoli, Del Genio: “Gattuso? Scorsa stagione da 8 ma ora bisogna pensare al presente, se i risultati non migliorano…”

Il giornalista ha valutato l’operato di Gattuso alla guida degli azzurri

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto durante la trasmissione Tutto Napoli in Onda su Tele A. ne l suo intervento ha parlato del percorso del Napoli sotto la guida di Gattuso.

Queste le sue parole:

“Gattuso merita un 8 pieno per quanto fatto la scorsa stagione, risolvendo una situazione difficile in campo e pure fuori, vincendo anche la Coppa Italia. Quest’anno le cose stavano andando bene, fino agli infortuni di Mertens ed Osimhen e lì sono emersi dei problemi e degli errori di Gattuso e si è persa una fisionomia di squadra. Vediamo col loro ritorno se il percorso ricomincia, cancellando le ultime 5-6 che non ci sono piaciute, soprattutto diversi primi tempi, altrimenti come per tutti anche per Gattuso andrà fatta una riflessione“

