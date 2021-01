Milik, calciomercato: la Juventus non molla per il polacco, proposto lo scambio con Bernardeschi

La Juventus non si arrende e spera ancora di portare Milik in bianconero

Arkadiusz Milik è ancora senza squadra, le società interessate al polacco sembrano essere diverse stando ai rumor degli ultimi giorni ma la maggior parte di queste si trova fuori dall’Italia. Stando però a quanto è riportato dalla testata bianconera Tuttojuve.com, il club di Agnelli sarebbe ancora intenzionato a portare l’attaccante a Torino.

Questo è quanto riferisce il portale bianconero:

“Potrebbero riaprirsi le porte per l’attaccante del Napoli, Milik. La Juventus potrebbe infatti pensare a uno scambio di prestiti con il Napoli con Bernardeschi in Campania e Milik in bianconero. Da notare che Simeone starebbe pensando nelle ultime ore di sostituire Diego Costa con Olivier Giroud. Il francese vuole minuti che Simeone potrebbe garantirgli”.

