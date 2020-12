Calciomercato, Emerson Palmieri ha detto si al Napoli. Manca l’accordo con il Chelsea

Calciomercato, Emerson Palmieri vuole il Napoli

Come riporta l’edizione online del Corriere dello Sport, Emerson Palmieri avrebbe detto si al trasferimento al Napoli. Il terzino della nazionale italiana, sta spingendo in prima persona il Chelsea a lasciarlo partire. Al momento la trattativa è frenata dal mancato accordo dei due club, che visto i buoni rapporti non dovrebbe essere difficoltoso. Il Chelsea chiede 10 milioni per la cessione a titolo definitivo, mentre il Napoli vorrebbe un prestito secco così come fatto con Bakayoko. Nei prossimi giorni, potrebbe arrivare l’affondo decisivo.

