Juventus, Pirlo finisce sotto accusa. Che differenza con Sarri

Juvnetus, Pirlo sotto accusa

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, non ha avuto un buon inizio sulla panchina bianconera. Anche l’edizione odierna de Il Giornale, si è soffermata sul tecnico ex campione del mondo. Ecco quanto pubblicato:

“Pirlo è stato scelto dalla Juventus per guidare l’under 23 e dopo una sola settimana è stato invece messo in panchina in prima squadra dopo l’esonero di Maurizio Sarri, mandato via nonostante lo scudetto vinto. La differenza tra la squadra di Pirlo e quella guidata dal toscano è impietosa con ben 11 punti di differenza. Pirlo ha finora cambiato diversi moduli a seconda dell’avversario incontrato ma i risultati in termini di gioco e di punti ottenuti non si sono visti finor. La Juventus di Pirlo oscilla nel modulo tra il 3-4-1-2 e il 4-4-2, due moduli mai utilizzati dai precedenti allenatori che guarda caso hanno ottenuto risultati migliori rispetto al giovane tecnico bianconero che ha bisogno di tempo per sperimentare, per sbagliare e per trovare la quadra. Alla Juventus, però, non ce n’è di tempo e il tecnico bianconero dovrà dunque trovare ben presto una soluzione per uscire dalle sabbie mobili e riportare la squadra ai vertici del campionato.”

