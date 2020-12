Calciomercato, Gattuso ha chiesto Emerson Palmieri. La strategia del Napoli

Calciomercato, la richiesta di Gattuso

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Gattuso avrebbe individuato in Emerson Palmieri il giusto rinforzo per la difesa azzurra. Ecco quanto riporato dall’edizione online del quoridiano:

“Il terzino brasiliano è in cima alla lista dei desideri di Gattuso. A questo punto, però, il problema è il prezzo, visto che il Chelsea non intende scendere sotto i 15 milioni di costi fissi ai quali andrebbero sempre aggiunti ulteriori bonus. Si tratta di un investimento importante che il Napoli non sembra disposto ad affrontare, almeno in questa sessione invernale del mercato. Ecco perché l’idea potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto a fine stagione, ma solo se gli inglesi si dovessero accontentare di cifre più basse”.

