Criscitiello: “Il Marsiglia vuole Milik, offerti 10 milioni di Euro”

Criscitiello sicuro, il Marsiglia vuole Milik

Michele Criscitiello nel corso della trasmissione SportItalia Mercato, ha dato un aggiornamento molto importante suilla vicenda Milik. Ecco quanto dichiarato:

“I partenopei potrebbero chiudere a breve una operazione di mercato. L’Olympique Marsiglia è piombato in modo forte su Arek Milik. Il club francese, al momento, sembra in pole per il forte calciatore polacco avendo ormai superato anche la concorrenza dell’Atletico Madrid, altra società in corsa per il giocatore. I transalpini, per arrivare al centravanti ex Ajax, sono disposti a offrire una cifra pari a dieci milioni di euro. Milik, in Francia, avrebbe l’occasione di giocare titolare. Sarebbe la soluzione migliore per lui.”

