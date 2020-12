Luca Marchetti: “Milik non giocherà mai più nel Napoli”

Luca Marchetti sul caso Milik

Luca Marchetti esperto di calciomercato, attraverso un suo editoriale sul portale tuttomercatoweb ha parlato della situazione di Arek Milik. Ecco quanto riportato:

“Milik di sicuro non giocherà nel Napoli, anche se non dovesse essere ceduto. E ora la squadra che sta facendo dei passi in avanti è l’Atletico Madrid. Il leit motiv di tutte le squadre è: no soldi. Quindi sotto con gli scambi o con le opportunità. I tanti parametri zero che per esempio possono muoversi con qualche mese d’anticipo. Oppure quei giocatori (come Nainngolan) che non fanno proprio più parte del progetto tecnico. E che quindi devono trovare il modo di poter andare via per giocare. O come Khedira, che vorrebbe giocare in Premier.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Ministro della Salute: “Palestre e stadi non apriranno dopo il 6 gennaio”

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 31 dicembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alessio La Padula ufficializza l’amore con Elena D’Amario: “È stato bello finché è durato”