Napoli: la probabile formazione in vista della trasferta di Cagliari

Per questo motivo che l’undici visto contro il Torino potrebbe essere molto simile a quello che affronterà il Cagliari.

Questa la probabile formazione:

In attacco ci sarà Petagna con Insigne, Zielinski e Lozano alle sue spalle. A centrocampo Fabian Ruiz potrebbe sostituire Demme, tornando a far coppia con Bakayoko vista la condizione non ottimale dovuta al colpo preso dal tedesco nel match contro i granata. In difesa, Maksimovic sostituirà Koulibaly è farà coppia con Manolas, da stabilire ancora i terzini.