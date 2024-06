La Gazzetta dello Sport – Hermoso obiettivo concreto: primi colloqui con Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul prossimo colpo in difesa. Al Napoli piace seriamente Mario Hermoso e lo stesso Conte ha avuto già dei primi contatti con lui, per sondare il terreno. Il giocatore si è detto entusiasta del progetto e, a oggi, la questione è unicamente economica.

Le richieste di ingaggio e commissioni sono decisamente alte, e rappresentano quindi un ostacolo per la società, ma Manna non demorde e ha pianificato un incontro con l’agente e gli intermediari italiani del giocatore, per capire se ci sono margini per chiudere l’operazione. Il Napoli vuole rivoluzionare l’intero reparto, l’unico che sembrerebbe essere certo è solo Rrahmani.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli potrebbe incontrare a breve l’agente di Hermoso

Accostato al Napoli Zirkzee vicinissimo al Manchester United

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi