ADL punta su Osi e Kvara: “I miei contratti sono unici, nessuno si muove se dico no!”

Corriere dello Sport – ADL punta su Osi e Kvara: “I miei contratti sono unici, nessuno si muove se dico di no!”

L’estate si avvicina e Aurelio De Laurentiis è pronto a lasciare la squadra in ordine, senza generare nessun caos tipico del mercato estivo. È evidente che in vetrina, il Napoli abbia dei talenti capaci di fare gola alle migliori squadre europee. Tuttavia, il patron ha specificato quali saranno i suoi pani per il futuro della squadra: “Vedremo. C’è sempre la proposta indecente ma i numeri li fanno gli altri e parlare di soldi è sempre un fatto volgare. Noi aspettiamo. Nel Napoli ci sono dei ragazzi straordinari. Però i miei contratti sono unici, vengono dal mondo del cinema, quindi nessuno si muove se noi diciamo di no.