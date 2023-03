SportMediaset – Il Milan pensa a Morata, ma lui aspetta ancora la Juve: il caso.

Il portale online, quest’oggi lancia un’indiscrezione decisamente interessante, sul futuro dell’ex Juve e attuale Atletico Madrid, Alvaro Morata. Secondo le varie voci, Diego Simeone non sarebbe un grande estimatore del giocatore e l’arrivo di Depay gli ha definitivamente tolto spazio. Alvaro è pronto a valutare le offerte italiane, e tra queste spunta il Milan di Pioli, che è alla ricerca di un rinforzo in attacco:

“Non sotto forma della Signora, come lui spererebbe, ma del Milan. I rossoneri già in passato si erano fatti avanti per “Alvarito”, ma lui aveva sempre detto che in Italia “solo alla Juve”. E così ecco il Diavolo. Che è alla ricerca quasi disperata di un attaccante da affiancare a Giroud (che va verso il rinnovo) viste le delusioni avute da Origi e compagnia e le incertezze su Leao. E Morata avrebbe tutte le caratteristiche tecniche necessarie per rilanciare l’attacco di Pioli. Anche dal punto di vista economico, l’operazione sarebbe fattibile: il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro. Ci sarebbe da ragionare sullo stipendio, visto che alla Juve guadagnava 5 milioni di euro a stagione. Ma se si dovesse arrivare a quel punto, significherebbe che Morata ha aperto le porte al Milan e che la Juve non si è fatta avanti.”

