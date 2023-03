Tipsbladet – United, non solo Osimhen: primi con contatti anche con Hojlund.

Secondo i media danesi, il Manchester United, in Serie A non avrebbe messo nel mirino solo Victor Osimhen, ma ci sarebbero stati i primi contatti con Rasmus Hojlund, il gioiello dell’Atalanta. In seguito alla tripletta con la Daminarca, ai danni della Finlandia, i giovane talento ha fatto scalpore tra le big e proprio i Red Devils, che vorrebbero sostituire Weghorst hanno avviato le prime indagini, ma in corsa sarebbe spuntato anche l’Arsenal.

Fonte foto: Instagram @rasmus.hoejlund

