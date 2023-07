La Gazzetta dello Sport – Osimhen, rinnovo complesso ma non c’è stata rottura.

Victor Osimhen, le ultime sul futuro dell’attaccante: “Cinque giorni di colloqui fra il presidente e l’agente Roberto Calenda non hanno portato un accordo perché ci sono difficoltà sia sull’entità dell’ingaggio, sia sulla fissazione di una clausola di uscita che il giocatore richiede. La questione è complessa ma fra le parti non c’è stata rottura. C’è sempre sullo sfondo il pericolo Paris Saint-Germain ma negli scenari ipotizzabili non si può escludere che Osimhen resti ma senza rinnovare il contratto”.

