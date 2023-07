Corriere del Mezzogiorno – Mario Rui, infortunio muscolare: ecco i tempi di recupero.

Mario Rui vuole proseguire con il Napoli, i rinnovi vanno avanti e anche per lui ci sono novità. A Castel di Sangro verrà definito il suo rinnovo fino al 2026. Tuttavia, a 35′ ha dovuto lasciare il campo per infortunio, dopo aver avvertito un risentimento alla coscia destra, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Si è procurato un infortunio muscolare, da monitorare la speranza del Napoli è che non si vada oltre le due settimane di stop.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Amichevole Napoli-Spal, visibile in chiaro: ecco dove

Corbo: “Cessione Osimhen, un boomerang per il Napoli: il motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gerry Scotti con la compagna Gabriella Perino tra i nudisti a Formentera. Ma fa il bagno vestito