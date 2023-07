Radio Crc – Politano soffre alternanza con Lozano, ma vuole rimanere al Napoli.

In diretta a ‘Si gonfia la rete’, Mario Giuffredi, l’agente di Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato del futuro dei suoi assistiti. Questa volta si è concentrato sull’ex Inter, che sembrerebbe aver confermato la sua voglia di rimanere al Napoli.

“Politano? Forse si è espresso male. Per un 50% ha esternato uno stato d’animo portatosi dietro dall’anno scorso. Lui e Lozano erano entrambi sofferenti del turnover continuo tra tutti e due. Forse ha esternato per la prima volta il suo pensiero, visto che non c’era più Spalletti. Però per l’altro 50% c’entrano anche i giornalisti. I giornalisti però sono degli artisti a ricamarci sopra. La situazione è molto chiara: vuole rimanere a Napoli e credo che piaccia molto a Garcia. Spero che questo messaggio l’abbiano capito tutti e a chi non l’avrà capito glielo faremo capire, se non vuole capirlo lo mandiamo a quel paese. Quando vedo qualche giornalista in malafede che cerca di ingigantire qualcosa che non esiste non mi sta bene. Se c’è qualcuno che vuole ancora cavalcare questa cosa vuol dire che non vuole bene al Napoli e ai calciatori”.

