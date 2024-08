Rai – Venerato annuncia: “Gilmour è un pupillo di Conte, arriverà in settimana”

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, è intervenuto a la “Domenica Sportiva”, per commentare la situazione in casa Napoli. Il mercato si muove, anche se a piccoli passi. David Neres è arrivato in Italia, a Roma, per svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Tra gli acquisti in lista, c’è Billy Gilmour, Manna sta trattando le differenze sul fisso e sul bonus, ma mancano piccoli dettagli. Si dovrebbe chiudere per 12 milioni più 3-4 di bonus. Conte attende il giocatore già in settimana.

Per quanto riguarda Scott McTominay, la situazione è più complessa, il Fulham ha già offerto 30 milioni allo United.

