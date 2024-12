Lazio-Napoli, è il momento di Raspadori

In occasione di Lazio-Napoli, sfida di Coppa Italia in programma questa sera, Giacomo Raspadori potrebbe scendere in camp dal 1° minuto.

Il quotidiano Il Mattino ha analizzato la situazione:

“Giacomo Raspadori ha chiesto spazio in maglia Napoli e l’occasione si presenta all’Olimpico nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio. L’attaccante del Napoli partirà nell’undici titolare provando a dimostrare di meritare maggiore minutaggio anche in campionato. Finora la stagione è stata avara di soddisfazioni, quando è stato chiamato in causa non è riuscito a fare la differenza. Conte ha fatto capire che si attende tanto, lasciando anche intendere che non ha nessuna intenzione di vederlo andare via a gennaio. Men che meno il patron De Laurentiis che ha già respinto al mittente alcune proposte anche allettanti da parte di alcuni club di A per la campagna di riparazione.”

