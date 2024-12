L’Inter Sommer vicino al rinnovo: si allontana l’ipotesi Meret

Secondo Il Corriere dello Sport l’Inter vorrebbe il rinnovo di Yann Sommer; si allontana dunque l’ipotesi Alex Meret.

Nei giorni scorsi ci sono state delle voci secondo cui l’Inter sarebbe interessata al portiere del Napoli Alex Meret.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha però allontanato tali voci, affermando che tra gli obiettivi del club nerazzurro ci sarebbe il rinnovo di Yann Sommer.

“Altro che Meret, accostato nei giorni scorsi all’Inter. Il club nerazzurro blinda il suo attuale portiere. Avanti con Yann Sommer, almeno fino al 2026. L’Inter progetta il futuro insieme al portiere svizzero, che in quest’avvio di stagione ha convinto davvero tutti e ha dimostrato di essere ancora meritevole della maglia da titolare. D’altronde uno dei punti di forza della formazione di Simone Inzaghi è proprio la solidità difensiva, ritrovata dopo un inizio complicato: nelle ultime 9 partite per ben 7 volte Sommer ha chiuso con la rete inviolata. L’Inter, pur avendone la possibilità esercitando una clausola, non uscirà con un anno d’anticipo dal contratto dell’ex Bayern Monaco. Non era scontato.”

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Anche la Roma pensa a Raspadori! Ranieri lo ritiene idoneo

Fagioli nel mirino del Napoli: la Juve lo valuta 25-30mln

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Orso M91 abbattuto in Trentino: nuove polemiche