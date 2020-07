Ultim’ora – Victor Osimhen, a breve le visite mediche

Ultim’ora – Victor Osimhen a breve effettuerà le visite mediche

L’affare Osimhen sembra ormai andare in porto: nelle casse del Lille finiranno circa 60 milioni di euro, mentre al giocatore dovrebbero andare 5 milioni di euro a stagione per un contratto di cinque anni. Stando a quanto riportato quest’oggi da La Repubblica, la fumata bianca è attesa già nelle ultime ore: “le difficoltà economiche dei francesi, costretti a fare cassa entro domani per i paletti del fair play finanziario, fanno si che Osimhen potrebbe arrivare in Italia per le visite mediche già nelle prossime ore, se non ci saranno intoppi”.

