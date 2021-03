Ziliani: “Cragno? In pochi ricordano che Ronaldo mandò Sorrentino all’ospedale rompendogli il naso”

Non è la prima volta che l’irruenza di Cristiano Ronaldo costa cara ad un portiere

Paolo Ziliani commenta su Twitter l’episodio di Cagliari-Juve in cui Cristiano Ronaldo entra gamba tesa su Alessio Cragno, portiere del Cagliari, prendendolo in pieno volto e causandogli anche delle lacerazioni. Il giornalista ricorda come questa non sia la prima volta che l’irruenza del portoghese causa l’infortunio di un portiere. Al suo esordio in Serie A mandò l’allora portiere del Chievo, Sorrentino, all’ospedale dopo che gli ruppe il naso.

Queste le sue parole:

Pochi lo ricordano, ma alla prima in Serie A (Chievo-Juventus 2-3) nel finale #Ronaldo ruppe il naso a #Sorrentino, che finì all’ospedale, e protestò disinteressandosi del portiere a terra svenuto. “Vergogna per chi osserva e se ne va”, scrisse Sara Ruggeri, moglie di Sorrentino. pic.twitter.com/Ci2pkr2xsT — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 15, 2021

