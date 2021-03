Iannicelli: “Silenzio Stampa? Meglio così, non dobbiamo sentire le bestialità di Gattuso”

Il giornalista utilizza parole molto forti nei confronti dell’allenatore del Napoli

Non è bastata la bella vittoria di San Siro contro il Milan (che porta a 4 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato per il Napoli) a placare le polemiche intorno alla figura di Rino Gattuso. Peppe Iannicelli è intervenuto alla trasmissione Campania Sport, in onda su Canale 21 esprimendosi sul silenzio stampa del Napoli. Il giornalista ha inoltre detto la sua sul tecnico calabrese, utilizzando nei suoi confronti parole ben poco lusinghiere.

Queste le sue dichiarazioni:

“Se la società deve mandare Gattuso in conferenza stampa per dire quelle bestialità, allora forse è meglio che lo mettano a tacere. Perché quando Gattuso dice: ‘Dobbiamo ringraziare Maksimovic e Hysaj perché sono a fine contratto e ci stanno dando una mano’, io vado ai matti! Gattuso non si può permettere di dire queste cose, che cosa vuol dire che i giocatori sono a scadenza di contratto? Se sono a scadenza vuol dire che la società ha fatto delle valutazioni rispetto alle quali tu tecnico non devi intervenire, tu devi allenare quello che hai a disposizione. Per me queste sono cose gravi, così come quando dopo che la società ti ha rinnovato la fiducia, e però si è giustamente guardata attorno, vai in conferenza stampa a dire di sentirti maltrattato e sfiduciato. Allora se questa è la capacità di comunicazione dell’allenatore in un momento così delicato, allora io società faccio anche bene a farlo star zitto”.

