Milan: post polemico di Theo Hernandez contro l’arbitro Pasqua, rischio squalifica?

Il giocatore del Milan ha poi prontamente cancellato la storia da Instagram

E’ stato un finale di gara incandescente quello visto nella partita di ieri tra Milan e Napoli. Gli azzurri hanno espugnato San Siro grazie al gol di Matteo Politano, ma non sono mancate le polemiche. Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, si scaglia contro l’arbitro Pasqua dopo il fischio finale della gara. Secondo il rossonero, il direttore di gara sarebbe stato colpevole di non aver concesso, anche dopo aver consultato il Var, un rigore alla sua squadra per un fallo di Bakayoko in area. Il francese posta su Instagram un foto dell’arbitro con tanto di emoticon irriguardose, e anche se il post è stato cancellato poco dopo, potrebbe rischiare un serio provvedimento disciplinare, l’ipotesi della squalifica non è da sottovalutare.

Questa la foto:

:

