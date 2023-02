Radio Kiss Kiss Napoli – Corsi: “Vicario piace in Italia ma anche in Premier, valuteremo”.

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto in radio per parlare del futuro di Guglielmo Vicario, che nell’ultimo periodo ha attirato l’attenzione di diversi club.

“Giuntoli è un amico, tra lui e il mio ds c’è un contatto costante, ma non so se andrà al Napoli o meno, dovreste chiederlo a loro. E’ un portiere su cui ci sono attenzioni in Inghilterra da parte di un paio di società, così come un paio di italiane che fanno la Champions. A fine stagione valuteremo con lui”.

Fonte foto: Instagram @guglielmovicario

