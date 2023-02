TMW – Canovi: “Osimhen tra i più forti al mondo. Quanto vale Kvara? Ho paura”.

Dario Canovi, operatore di mercato, ha parlato così dei due gioielli del Napoli ed ha analizzato l’andamento della squadra in Europa: “Credo che a Napoli si siano resi conto che la squadra può battere chiunque anche in Europa. Ha un gioco universale, europeo: ha dato dimostrazione di forza anche in Champions”.

Quanto vale oggi Kvaratskhelia?

“Ho sempre paura a dire quanto vale un calciatore. Dipende sempre da quanto offre chi vuole comprarlo. E occhio anche a Osimhen, è tra le prime punte più forti al mondo”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Luperto, parla l’agente: “Ama Napoli ma era tempo di cambiare”

Napoli, costi e ricavi nel bilancio del 2022

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Treni fermi linea Pescara-Ancona, investimento a Porto S.Giorgio