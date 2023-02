Tuttosport – Asta per Hojlund, anche il Milan vuole il gioiello dell’Atalanta.

Il Napoli ha messo gli occhi su Rasmus Hojlund, ma in Serie A non sembrerebbe essere l’unica pretendente, perché tra gli interessati c’è anche il Milan: “I dirigenti rossoneri avevano seguito il danese nei mesi scorsi, anche prima che arrivasse a Bergamo. Hojlund era fra le opzioni in lista, ma è evidente che l’Atalanta a giugno potrebbe chiedere più di 50 milioni per cederlo, senza contare la possibile asta che potrebbe scatenarsi intorno al biondo di Copenaghen”.

Fonte foto: Instagram @atalantabc

