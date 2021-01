Il Benevento sbanca la Sardegna Arena, batte 2-1 il Cagliari, nel lunch match della sedicesima giornata

Il Benevento batte 2-1 il Cagliari, nel lunch match della sedicesima giornata. La gara si decide nel primo tempo, la sblocca al 24′ il Cagliari grazie al gol di Joao Pedro con un colpo di testa. Poi con un uno-due letale in due minuti , 42′ e 44′ con Sau e Tuia, permette al Benevento di conquistare un importante successo in chiave salvezza. Da segnalare all’85’ l’espulsione di Nandez per proteste reiterate, con successivo applauso, all’arbitro Abbattista.

