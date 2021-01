Napoli-Spezia, Petagna: l’attaccante va verso la panchina, il motivo della scelta di Gattuso

Gattuso vuole mischiare le carte in tavola

Gattuso ha voluto provare Lozano centravanti per la sfida in programma al Maradona contro lo Spezia. Il mister azzurro, oltre a voler far rifiatare Andrea Petagna, vorrebbe provare a mischiare le carte in tavola soprattutto dopo aver rivisto la partita contro il Torino. Il quotidiano Repubblica riporta nella sua edizione odierna che dopo aver riesaminato il match dello scorso 23 dicembre l’allenatore ha visto il suo Napoli sbattere per più di novanta minuti sul muro eretto dagli uomini di Giampaolo, in cui a salvare parzialmente il risultato è stato solo un gran gol di Insigne. Temendo che anche la sfida di oggi pomeriggio possa svolgersi allo stesso modo il tecnico azzurro ha deciso di rivoluzionare l’attacco con gli scatti, i dribbling e la imprevedibilità del messicano, andando così a privare la difesa ligure di un punto di riferimento statico.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Udinese, infortunio Pussetto: interessamento del crociato, salta il Napoli

Calciomercato – Il Torino incontra il Napoli per lo slovacco Lobotka

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Campania, ritorno graduale in presenza dall’11 gennaio