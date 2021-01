Calciomercato – Il Torino incontra il Napoli per lo slovacco Lobotka

L’obiettivo principale del Torino in questa finestra di calciomercato è quello di riuscire a trovare un regista per il gioco del suo allenatore Marco Giampaolo: l’obiettivo numero uno resta Stanislav Lobotka delNapoli.

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, il ds granata, Davide Vagnati, ha in programma un incontro con il collega partenopeo,Cristiano Giuntoli, per cercare di capire se ci sono i margini per aprire una trattativa. Il Torino vorrebbe riuscire a prendere lo slovacco con la formula del prestito con diritto di riscatto.

