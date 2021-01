Juve-Napoli: la sentenza del collegio di garanzia ha tagliato le gambe ai bianconeri, squadra circondata da un clima strano

I bianconeri non stanno passando il loro momento migliore

Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna cerca di fare chiarezza sul momento attuale in casa Juventus. La situazione dalle parti di Vinovo pare non essere particolarmente tranquilla e la sentenza del collegio di garanzia, in cui il Napoli si è visto rimuovere il punto di penalizzazione e garantire la possibilità di rigiocare la gara contro i bianconeri sembra essere stata accolta con grande sconforto.

Questo è quanto si legge:

“La Juve di prima avrebbe reagito in un modo feroce, questa sembra circondata da un clima strano, nel quale ogni circostanza avversa rischia di alimentare la convinzione, più o meno inconscia, che non sia l’anno buono per vincere un altro scudetto. L’esempio più recente di questo piano inclinato nel quale Madama rischia di scivolare è quello della clamorosa sconfitta contro la Fiorentina, arrivata poche ore dopo la sentenza che ha ribaltato la vittoria a tavolino sul Napoli. Invece di dare un segnale forte, la Juve si è squagliata e il suo allenatore ha evocato le vacanze natalizie come possibile fonte di deconcentrazione”.

