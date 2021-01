Milan-Juve, Asl Torino: in caso di nuove positività al Covid-19 tra i bianconeri la partita non si gioca

La partita di stasera pare essere seriamente a rischio

Dopo i due nuovi casi di Covid-19 che coinvolgono Alex Sandro e Cuadrado, la ASL di Torino ha parlato, in caso di nuovi positivi nella Juventus il match di stasera allo stadio San Siro contro il Milan non si giocherà. per il momento la ASL di Torino non impedisce la trasferta dei bianconeri a Milano, ma attende l’esito dei nuovi tamponi e non esclude di mettersi di traverso. Roberto Testi, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria torinese, ha rilasciato delle dichiarazione al Corriere della Sera.

Queste le sue parole:

“Se dovessero emergere nuovi positivi e ci fosse l’evidenza di un focolaio non controllato, si creerebbe un problema di sicurezza. A quel punto dovremmo intervenire, isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano”.

Il quotidiano aggiunge che il medico non parla di numeri precisi ma si limita a parlare di “focolaio non controllato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Udinese, infortunio Pussetto: interessamento del crociato, salta il Napoli

Calciomercato – Il Torino incontra il Napoli per lo slovacco Lobotka

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Campania, ritorno graduale in presenza dall’11 gennaio