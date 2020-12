L’agente di Milik a Napoli: diverse trattative in corso

Il Napoli e Milik, da tempo separati in casa, cercheranno di dirsi addio già a gennaio.

Da un lato c’è la volontà di non perdere un investimento, dall’altra di non dover rinunciare ai prossimi Europei. Per questo, come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, quest’oggi il suo agente era a Castelvolturno.

Diversi i club su di lui tra cui Juventus, Inter e Atletico Madrid, ma la richiesta di 18 milioni di euro di De Laurentiis, spaventa tutti.

