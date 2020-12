Ricorso Juve-Napoli: decisione a sorpresa della FIGC non si costituisce

Ci saranno solo gli incartamenti presentati dal Napoli dinnanzi al tribunale del CONI mercoledì 15 dicembre.

La FIGC, infatti, ha deciso di non costituirsi in merito al ricorso della squadra partenopea sullo 0-3 a tavolino ed il punto di penalizzazione inflitto per la mancata presenza alla sfida contro la Juventus.

Pertanto, la federazione gioco calcio, potrà presentare un’arringa del suo avvocato ma le uniche carte che verranno prese in considerazione, oltre alla sentenza del Giudice Sportivo e della Corte d’appello, saranno quelle dei partenopei.

La decisione, come spiega Il Mattino, sorprende tutti: non è la prima volta, infatti, che accade una cosa simile ma tutte le volte in cui non si era costituita, era perchè c’era stato un contenzioso tra due squadre mentre, in questo caso, si tratta di una “pregiudiziale sportiva”.

