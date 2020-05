Spadafora, l’annuncio:”Via libera agli allenamenti di gruppo, situazione migliorata”

Il Ministro Spadafora annuncia il via libera agli allenamenti di gruppo

Intervenuto ai microfoni di Rai2, il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha annunciato che il cts ha dato il via libera al protocollo. Ecco quanto dichiarato:

“Mi sembra un’ottima notizia, finalmente gli allenamenti potranno riprendere. Sono state fatte valutazioni attente, la FIGC ha rivisto la prima proposta e questo ha aiutato. Ci sono chiarimenti su tempi di quarantena ed isolamento, si raccomanda il fatto che la necessità di tamponi non vada ad incidere sui cittadini e l’autoisolamento iniziale in modo di consentire alle squadre di avviare gli allenamenti. Niente quarantena di squadra? E’ così, ci siamo potuti arrivare perché la situazione oggi ha consentito di rivedere le regole in modo migliorativo. E’ stato fatto per il paese, è giusto che anche il calcio possa riprendere in sicurezza. Entro il 28 maggio decideremo la data di ripartenza del campionato”.

