Cruz, ex Napoli:”Everton sostituito ideale di Callejon”

L’ex difensore del Napoli parla di Everton

In diretta ai microfoni di Marte Sport Live, è intervenuto l’ex azzurro André Cruz. Il difensore Brasiliano ha ricordato la sua esperienza in azzurro, e ha parlato anche del connazionale Everton. Ecco quanto dichiarato:

“Il miglior portiere del Napoli 1990-2000? Ho giocato soltanto con Taglialatela, Di Fusco era il secondo portiere ed era bravo, ma scelgo ovviamente Pino. Ho giocato in Belgio contro grandi portieri come Preudhomme e posso dire che Taglialatela non avrebbe sfigurato contro questi grandi nomi. Everton? E’ molto bravo, è stato chiamato anche dalla Selecao e ha fatto molto bene. Secondo me farà molto bene in Italia e nel Napoli, qualora dovesse arrivare in azzurro. Potrebbe sostituire Callejon, sta già lavorando tatticamente nel Gremio e non avrebbe problemi ad adattarsi al calcio italiano”.

