Alvino:”Everton intriga il Napoli, Milik andrà via”

Carlo Alvino parla dell’interesse del Napoli per Everton

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, è intervenuto Carlo Alvino il quale ha parlato del mercato del Napoli e commentato il presunto interesse per Everton. Ecco quanto dichiarato: “Sarebbe stato difficile vedere Mertens in Serie A coi colori di un’altra maglia, qui c’è anche un lato romantico, spesso il calcio degli ultimi anni ci ha abituati al business, ma questa è una storia a lieto fine. Bisogna fare i complimenti ai dirigenti del Napoli ed anche ai collaboratori del calciatore. Milik? Io credo che la situazione non si presti ad interpretazioni. Si va verso quella che sarà una cessione per accontentare il calciatore. Lui ambisce ad un contratto più vantaggioso e si sta guardando intorno. Il Napoli non porterà Milik a scadenza, lo venderà al migliore offerente”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cruz, ex Napoli:”Everton sostituito ideale di Callejon”

Spadafora, l’annuncio:”Via libera agli allenamenti di gruppo, situazione migliorata”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Omicidio Sacchi, legale famiglia: Luca non conosceva i killer