Napoli, il responsabile scientifico:”Terminato un altro ciclo di tamponi, ne faremo uno a settimana”

Ai microfoni di Marte Sport Live, è intervenuto in diretta Vincenzo Mirone, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19. Si è parlato dei primi tre cicli di tamponi effettuati, e di come saranno i controlli in futuro. Ecco quanto dichiarato: Siamo al terzo tampone per i calciatori del Napoli. Li abbiamo fatti oggi, i primi due sono stati negativi e ci auguriamo che sia così anche il terzo. Bisognerà capire quali saranno le idee per il futuro in merito alla ripresa del calcio. C’è una matassa non facile da dipanare soprattutto per quanto riguarda la responsabilità dei medici. Sono tanti i punti da capire. Noi effettuiamo i tamponi a tutti i calciatori del Napoli, che sono 26, più circa 23-24 dipendenti. Sono 50 persone che è al Training Center Castel Volturno. E’ previsto un tampone settimanale al momento fino all’eventuale inizio del campionato che dovrebbe essere il 13 giugno, poi ovviamente lo faremo tra una partita e l’altra”.

