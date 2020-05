Serie A, domani ci sarà il consiglio federale. Si deciderà sul format del campionato

Domani nel consiglio federale si discuterà sul format giusto per portare al termine la stagione

Come riportato da Sky, nella giornata di domani è previsto il consiglio federale nel quale saranno tatni i temi trattati. Dopo la modifica del protocollo, che abolisce i ritiri e la quarantena per l’intera squadra in caso di un giocatore positivo, verrà trattato il tema del format del campionato. Si sta ragionando sulla possibilità di pter inserire payoff e playout, in modo da poter accorciare i tempi per la fine della stagione. C’è molta fiducia sulla ripresa del campionato, ma al momento non esistono ancora date certe per la definitiva ripresa.

