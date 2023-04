Napoli furioso per l’arbitraggio di Kovacs, nel dopo gara proteste anche verso Rosetti

Napoli scontento dell’arbitro Kovacs

Il Napoli è uscito sconfitto dalla gara di andata dei quarti di finale di Champions League, ma al club azzurro non è piaciuto la direzione di gara dell’arbitro Kovacs. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, nel dopo gara sia Giuntoli che alcuni giocatori azzurri hanno chiesto spiegazioni a Rosetti. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edciola:

“Il Napoli è infuriato con l’arbitro, protesta a lungo anche nel ventre dello stadio per le sue decisioni: si considera danneggiato. C’è anche il capo degli arbitri Uefa, Rosetti, a raccogliere le lamentele di Giuntoli e dei calciatori. L’1-0 non chiude il discorso qualificazione”.

