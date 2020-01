Calciomercato Napoli, Gattuso vuole Petagna: due le alternative

Continua ad essere molto vigile sul mercato il Napoli, a caccia dei rinforzi giusti da regalare a Rino Gattuso per risalire la china in questa stagione dopo una prima parte di campionato a dir poco disastrosa. Dopo aver chiuso i colpi Demme e Lobotka ed aver formalizzato l’arrivo di Rrahmani per la prossima estate, gli azzurri potrebbero adesso muoversi per un centravanti.

Gattuso, infatti,, stando a quanto riportato dal Mattino oggi in edicola, ha indicato in Andrea Petagna il profilo ideale per il suo reparto avanzato ma la SPAL ha ribadito il suo “no” alla cessione in questa sessione di mercato. Per questo motivo si valutano due possibili alternative che rispondono ai nomi di Lasagna dell’Udinese e di Caputo del Sassuolo.

