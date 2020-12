Feltri su Maradona: “Non prendo sul serio le critiche all’uomo. L’ho amato per ciò che ha dato al calcio!”

Attraverso le colonne del quotidiano che dirige, Libero, Vittorio Feltri ha espresso il suo pensiero su Diego Maradona.

Feltri si è detto innamorato di ciò che Diego ha fatto in campo nonostante non giocasse nell’Atalanta, squadra di cui è tifoso:

“Il fatto che egli giocasse nel Napoli anziché nella mia Atalanta non mi ha impedito di amarlo smisuratamente. Ho letto sul mirabile giocatore critiche aspre relative alla sua condotta di individuo scapestrato. Non le condivido, anzi non le prendo sul serio. Perché per me Maradona va giudicato per quello che è stato in grado di fare sull’erba degli stadi, qualcosa di fantastico, o di poetico, e non me ne frega niente se la sera sbandava sotto l’effetto della droga, se scopava di qua e di là, se conduceva una esistenza sregolata.”

