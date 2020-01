Napoli, lite accesa tra Acerbi e Callejon a fine partita – VIDEO

Ieri a fine partita la situazione non era molto tranquilla, e come prontamente riportato dai colleghi di Calcionapoli24, qualche scintilla c’è stata. In particolare Callejon e Acerbi sono quasi arrivati alle mani in seguito a vari screzi. Era stata una partita alquanto tesa, con molti episodi dubbi ed è normale che possa capitare una cosa del genere. Fortunatamente il tutto si è placato qualche minuto dopo.

Questo il video di Calcionapoli24

