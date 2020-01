Napoli, Hysaj demolito dai quotidiani: pioggia di 4 per lui

Nonostante la vittoria, non è stata una grande serata per Elseid Hysaj. L’albanese, espulso dopo appena 19 minuti di gioco, ha lasciato la squadra in 10, rischiando di compromettere la vittoria poi arrivata, e ha anche causato il rigore che poteva riaprire il match, poi sbagliato da Ciro Immobile.

Insomma, una prestazione davvero sconcertante quella del 23 azzurro, ritenuta pessima anche da molti quotidiani sportivi che hanno valutato la prova del terzino con una pioggia di 4. Dal Corriere a Tuttosport, passando per il Mattino e Repubblica, fino alla Gazzetta. Non un voto superiore al 4,5 per l’ex Empoli.

