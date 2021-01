UFFICIALE – Milan-Juve si gioca, i bianconeri partono per Milano

Dopo le positività di Alex Sandro e Cuadrado al Covid-19 si temeva un focolaio e che la ASL bloccasse la squadra a Torino. Non è stato così, nella Juve non si conta nessun nuovo positivo e la squadra di Pirlo è partita come previsto direzione Milano.

Di seguito il video postato dal giornalista sportivo Giovanni Albanese in cui si vedono i pullman della Juve in partenza verso Milano: