Juventus-Inchiesta Prisma: udienza preliminare rinviata. I dettagli

Juventus-Inchiesta Prisma, le ultime

Juventus-Inchiesta Prisma – L’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, che vede indagati gli ex vertici della Juventus, fra cui il presidente Andrea Agnelli, è stata rinviata al prossimo 10 maggio. In quella data il gup deciderà se spostare il processo a Milano o mantenerlo a Torino. Nella mattinata odierna, il giudice ha disposto l’accettazione di responsabilità civile per il club bianconero e la società di revisione Ernst&Young.

La decisione del rinvio arriva dopo la sospensione per le valutazioni sulle richieste delle parti civili che sono state depositate oggi. Una trentina di piccoli azionisti, tramite il Codacons, si sono costituiti parte civile per chiedere i danni alla Juve, a questo punto è stata fissata una nuova udienza in modo che per quella data i legali del club bianconero avranno avuto modo di leggere la richieste delle parti civili e lo stesso Gup potrà decidere se accogliere le loro richieste. Sempre il 10 maggio, sembra probabile ma non ancora certo, si dovrebbe affrontare pure la questione della competenza territoriale del processo.

Assente in aula l’ex presidente della Juve Andrea Agnelli, così come gli altri undici ex dirigenti imputati. Presenti invece i legali. Assenti i legali di Cristiano Ronaldo e Dybala che non si costituiranno parte civile.

Assenti all’apertura dell’udienza preliminare sull’indagine per i conti della Juventus, l’Agenzia delle entrate e la Figc, presente la Consob, che potrebbe dunque chiedere di essere ammessa fra le parti civili.

