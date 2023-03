Napoli sul talento 2006 del Velez, seguito dal CT Mancini: clausola e prezzo

Napoli sul talento 2006 del Velez Gianluca Prestianni, la situazione

Calciomercato – Napoli sul talento 2006 del Vez, Gianluca Prestianni. Il giovane calciatore è seguito da Roberto Mancini e dalla Federazione Italiana per capire, eventualmente, quale sarebbe la sua posizione circa una convocazione con gli azzurri. Attualmente l’argentino non ha ancora il passaporto italiano, ma fra sei mesi dovrebbe riceverlo e, a quel punto, sarebbe eleggibile per la Nazionale. Intanto, oltre al Milan ci sarebbe l’interesse anche del Napoli.

La notizia che potesse essere preso in considerazione da Roberto Mancini ha smosso l’interesse dei club italiani come il Napoli ed anche il Milan. A tale riguardo ecco quanto scriveTuttomercatoweb:

“Il calciatore ha una clausola da 12 milioni di dollari e c’è stato un timido interessamento della Fiorentina, comunque ancora molto soft e in una fase embrionale. Nelle prossime settimane è possibile che sia Milan che Napoli tentino un approccio, anche se il Velez non vorrebbe perderlo subito, ma tenerlo per almeno un’altra annata. Farebbe gioco anche per il passaporto da comunitario per i club italiani.

Chi si è già mosso, in anticipo, sono Benfica e Siviglia. Entrambe hanno messo sul piatto circa 8 milioni di dollari più bonus per arrivare ai fatidici 12, ma per ora non ci sono accordi in chiusura”.

