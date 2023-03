Criscitiello su Spalletti: “Dovrebbe dire addio al Napoli in estate: per un motivo”

Criscitiello su Spalletti

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” facendo alcune riflessioni su Spalletti e un eventuale ciclo col Napoli. Di seguito le dichiarazioni:

“De Laurentiis credo voglia blindare Spalletti perché valorizza i giovani, non fa spendere troppi soldi, ma anzi ti fa vedere bene chi hai già in rosa. E’ Spalletti che alla fine dell’anno dovrebbe dire “grazie e arrivederci” perché il tifoso vorrebbe l’anno prossimo ancora di più e dopo 3 pareggi iniziano i malumori. Per questo motivo Mancini doveva andare via dopo l’Europeo e Pioli l’anno scorso, a fine campionato. Adesso godiamoci tutto, ma a fine stagione consiglio di fare delle riflessioni. Non so se il Napoli può aprire un ciclo, forse si ma dopo questo miracolo Spalletti difficilmente può fare ancora meglio nella stessa piazza. Nella mia testa è Spalletti che dovrebbe fare un passo indietro a fine stagione perché a Napoli ha scritto la storia e si fa fatica a riscriverla e lasciare da vincente credo sia sempre la scelta più giusta.

Non so se il risultato di Napoli-Milan di campionato può condizionare le gare di Champions. Al di là della musichetta, che è la grande differenza, il Napoli parte favorito perché è nettamente più forte del Milan poi è chiaro che nel calcio tutto può succedere perché ci sono degli episodi che cambiano il match, ma il valore del Napoli ai nastri di partenza è tutto a favore del Napoli. Domenica sarà fondamentale per il Milan che deve arrivare in Champions e devono metterselo in testa perché una delle due milanesi rischia seriamente di restare fuori dalla prossima Champions.

