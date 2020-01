La mancanza di offerte blocca un arrivo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione relativa alla cessione del terzino franco-algerino sarebbe bloccata dalla mancanza di offerte pervenute al Napoli, che senza la sua partenza non può affondare il colpo sul terzino greco Tsimikas in forza all’ Olympiakos.

Ghoulam è tormentato da problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento in azzurro negli ultimi due anni, e se con Ancelotti ha collezionato qualche presenza anche a gara in corso, Gattuso invevece non l’ ha mai avuto a disposizone. Ma in assenza di una collocazione il Napoli sembrerebbe non intenzionato ad effettuare operazioni in quella zona di campo.

