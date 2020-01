In vista del mercato estivo il Napoli ha già chiare le idee

Con gli arrivi ufficiali di Lobotka e Demme con Politano virtualmente azzurro, il Napoli ha già pronta la linea da adottare in vista del mercato estivo che passerà anche per le cessioni.

La società azzurra ha in mente di creare una squadra formata da tanti giovani ai quali verranno affiancati giocatori esperti già attualmente in rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i giocatori che potrebbero rimanere in azzurro ci sono sia Ospina che Allan, ai quali il culb azzurro avrebbe proposto il rinnovo del contratto fino al 2024, mentre potrebbe salutare Callejon che andrebbe via a scadenza di contratto.

